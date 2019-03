Grave error. No por la frase, de la que de todas maneras me disculpé, como consta en actas ("No le dije tonta sino que no fuera tonta. Pero es una expresión impropia y le pido disculpas"); sino por haberle dado a una diputada peronista la ocasión de victimizarse. No se la iba a perder. "El diputado Iglesias me está llamando tonta. Tonta, me está diciendo. ¿Quién es el barrabrava?", dijo a los gritos Moisés, iniciando una maniobra que llegó a todos los medios y por la cual por poco no me acusan de femicidio. Y más tarde agregó: "Hay gente que tiene voz de intelectual pero cerebro de mono", lo que no mereció comentario. Forro. Cerebro de mono. Gorila (y baile con banana incluida) versus "No seas tonta" con posterior pedido de disculpas. Pero son-todo-lo-mismo si se sabe alternar bien la vara de Noruega con la de Uganda. La sesión, por supuesto, terminó como quería la oposición: con el peronismo anunciando cinco dictámenes diferentes y la exigencia de "escuchar todas las voces" antes de avanzar. De 201 votos a cero a la posibilidad de aprobar la ley reducida a cero. Bendiciones de gobernar en minoría.