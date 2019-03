En PABA+40, al cumplirse los 40 años del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), el documento fundacional de la cooperación sur-sur, uno de los interrogantes a resolver será precisamente ese, en un panel organizado por Research and Information System for Developing Countries (RIS, por sus siglas en inglés) y Network of Southern Think Tanks (NeST, por sus siglas en inglés). Allí debatirán expertos y referentes de la India, Brasil, África, Argentina y otros países del sur sobre la cooperación sur-sur (CSS) para el acceso a las tecnologías de salud.