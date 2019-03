Es necesario resaltar la validez prácticamente censal del operativo de evaluación: participaron 19.600 colegios y 574 mil alumnos de sexto grado de la escuela primaria. En términos generales, puede afirmarse que con respecto a 2016 hubo un significativo avance en Lengua, mientras que en Matemática se registró un grave estancamiento, que pone de manifiesto que casi el 20% de los estudiantes no alcanza el nivel de conocimientos básicos esperados al finalizar la primaria. Estamos mejorando en algunas dimensiones, vamos por buen camino, pero evidentemente todavía no alcanza. La sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial ya no son el futuro sino el presente para el que tenemos que preparar a las generaciones más jóvenes. Es imprescindible que nuestra escuela primaria garantice las competencias genéricas básicas tanto de Lengua como de Matemática. El desarrollo tecnológico exige necesariamente dominio el pensamiento lógico matemático, además de habilidades de comunicación. Tenemos que redoblar el esfuerzo y seguir trabajando. Debemos discutir cómo enseñar Matemática hoy, sin que los chicos se aburran, de modo que puedan aplicar la Matemática para resolver problemas reales, muy sencillos inicialmente y progresivamente más complejos. En este sentido se despliega el Plan Nacional Aprender Matemática, que impactará en todos los niveles educativos. Es importante que este plan no pierda continuidad frente a potenciales cambios de gestión y sea monitoreado en forma permanente para tomar medidas correctivas cuando corresponda.