Por no contar con estudios de títulos, el sistema anglosajón es más inseguro, carencia que se suple con un seguro de caución. Este seguro no solo aumenta los costos de manera considerable, sino que, ante un conflicto, no evita el paso por los tribunales, con las complicaciones y los costos extra que ello acarrea. El seguro no evita que el daño se produzca, solo indemniza por las falencias del sistema. No se busca la perfección de la transmisión del derecho de propiedad como en el sistema del notariado, sino que solo se reparan los problemas producidos por errores o prácticas desleales o irregulares.