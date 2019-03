Al mismo tiempo, en un momento de manifiesta ausencia de liderazgos políticos y morales, su figura, sus gestos y sus palabras constituyen una clara advertencia a favor de los migrantes y de los excluidos del mundo. A no pocos les molesta que extienda su prédica a formulaciones políticas discutibles y no pueden ver más allá de este límite, pero no se puede negar la seriedad de sus denuncias. Aunque es cierto que, casi en las antípodas de su predecesor polaco, Bergoglio tiene una marcada visión política y una tendencia al intervencionismo en un ámbito que no sería estrictamente el suyo. Baste recordar las figuras de Pablo VI, e inclusive de Benedicto XVI, para apreciar otra forma de magisterio social, más acorde con el juego republicano-democrático y el respeto por las instituciones de la sociedad laica.