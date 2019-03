Neuquén será además el primer test electoral nacional de la estrategia de unidad diseñada por la ex presidenta Cristina Fernández, que decidió que Darío Martínez de UC acompañara a Ramón Rioseco como candidato a vicegobernador. El peronismo neuquino mayoritariamente continuó siendo fiel al liderazgo de la ex Presidenta y su posicionamiento fue decididamente opositor al gobierno nacional. (El peronismo federal no tiene peso específico en esta provincia, aunque se presentó con esta etiqueta el sindicalista Sergio Rodríguez). Aunque Neuquén no tenga peso poblacional en el padrón, sin duda será una elección muy observada a nivel nacional.