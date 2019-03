‒Oh, perdón. Qué torpe. Mire, la "cosa" es otro punto que me desvela. No la cosa-en-sí kantiana, pero sí la cosa como objetivo único, recurrente, indefinido. "Hicimos bien las cosas. Son cosas del fútbol. Queremos pelear cosas importantes". También me llaman la atención los "referentes", que hablan en nombre de todos. Significado, significante. La lingüística no les es ajena, parece. Lo mismo cuando la emprenden contra la negatividad dialéctica. Jamás un footballer responde "No, o sí". Elijen la incertidumbre. Si la pregunta es "¿Es usted es un patadura que no le hace un gol ni al arco iris?" La respuesta será "No sé si soy un patadura que no le hace un gol ni al arco iris…". Extraordinario.