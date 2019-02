Sus ideas y actos no demeritaban la vida militar ni la violencia implícita en la guerra, pero sí entendía que los guerreros tenían que estar supeditados al poder civil como ejemplificó cuando le escribió al insigne generalísimo Máximo Gómez que la "República no se gobierna como un cuartel", y al calificar el conflicto por la independencia nacional cubana como "la guerra necesaria", rechazando con esa frase las acciones militares que no estuvieran debidamente justificadas.