Oz se vio a sí mismo como una suerte de profeta con un mensaje moral hacia su pueblo, al que sermoneó a propósito de su realidad política circundante. Se inmiscuyó en asuntos políticos al fundar el movimiento pacifista Shalom Ajshav ("Paz Ahora") y con acciones como la de obsequiar al terrorista palestino encarcelado Marwan Barghouti un ejemplar traducido al árabe, dedicado en hebreo, de uno de sus libros. "Amo a Israel", declaró a The Guardian, "pero no me gusta demasiado". También confesó: "Siento por el idioma [hebreo] todo lo que quizás no siento por el país [Israel]". Durante una entrevista con la BBC afirmó: "Si la gente dice que Israel es desagradable, hasta cierto punto concuerdo. Si la gente llama a Israel el diablo encarnado… esto sigue siendo legítimo", unas aseveraciones que lo ubicarían en compañía de los antisionistas. No obstante, a continuación agregó: "Pero si ellos continúan diciendo que en consecuencia Israel no debería existir, entonces su antisionismo se transforma en antisemitismo porque ninguno de ellos alguna vez dijo que luego de Hitler Alemania debería dejar de existir o que luego de Stalin no debería existir Rusia". Aunque la equiparación de Israel con la Alemania nazi o la Rusia estalinista es muy poco feliz, esto lo dijo en defensa de su país.