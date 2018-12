Creemos que sobran razones para que las víctimas no esperen. Porque el tiempo de la desprotección y la impunidad es inversamente proporcional al tiempo de la agenda institucional. Velocidades distintas implican en estos casos más o menos víctimas. Y no hay razones para esperar a que debatamos la reforma al Código Penal para que podamos avanzar con los artículos vinculados con el abuso sexual. Podemos proteger y evitar si se eleva el costo de violar la ley, porque el valor del daño a un niño que es abusado no debe poder ser excarcelable en Argentina; podemos garantizar el acceso a la justicia si se amplía la imprescriptibilidad y debemos garantizar a quien denuncie que no debe temer por represalias privadas o destrato público.