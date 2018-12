Es que si la tristeza se pudiera medir, la nave no podría decolar por exceso de equipaje. El viaje pareciera tener tiempo suplementario, especialmente para los muchos que no pueden conciliar el sueño. Copa de tinto en mano, un dirigente reflexiona acerca de las razones del traspié madrileño. Se menciona la falta de un conductor. Al chico Maroni no se le quiso dar esa responsabilidad y Bebelo Reynoso nunca convenció. Carente de juego se llegó a la final de la Libertadores merced a la eficacia ofensiva de los delanteros, especialmente de los centroforwards, aclara un añoso integrante de la delegación.