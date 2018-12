En el mundo se considera que idealmente el límite razonable para que un sistema solidario pueda definirse como financieramente sano es de cuatro aportantes por cada beneficiario. Actualmente, en Argentina, esa relación es de 1,4 aportantes por cada beneficiario. Podemos agregar que en el sistema, además, se pagan beneficios a más de 2,5 (dos millones y medio) de personas que no realizaron ningún tipo de aporte previo a retirarse. Es decir, reciben el beneficio del sistema definido como solidario, pero ellos no hicieron el aporte solidario en su momento. O sea, les pedimos a los activos que financien con más esfuerzo no solo a los que antes aportaron, sino también a los que no lo hicieron. No olvidemos que con la relación antes mencionada es absolutamente inviable lograr el equilibrio.