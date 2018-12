En segundo lugar, por haber podido apreciar en el desarrollo del G20 durante este año que el país tiene —o puede tener— un papel eficaz en el diálogo orientado a construir consensos sobre cuestiones relevantes de la agenda global. Y ello puede ser así precisamente por el hecho de que nuestro país no tiene ni el poder ni la dimensión económica como para aspirar a ser un líder indiscutido de alcance global. La Argentina forma parte de un grupo de países significativos a la hora de construir consensos globales, precisamente por ser de poder intermedio y con alguna capacidad de incidir en sectores (por ejemplo, los alimentos) o regiones (por ejemplo, América del Sur, el Atlántico sur y la Antártida) que sí son relevantes en el plano global. Por lo demás, es un país que está relativamente lejos de las líneas de principal tensión internacional y que, preservando sus valores y sus preferencias, en principio no tendría motivos para no llevarse bien con todos los países del mundo. Asimismo, como país y como región que se caracteriza por la diversidad de origen de su población, tiene la capacidad para entender un mundo donde un rasgo dominante es, y continuará siendo, la pluralidad cultural.