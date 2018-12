Solo en las semanas previas al escándalo se produjeron hechos horribles que reflejan el ambiente en el que se desarrollaría la final de la Libertadores. La barra brava de All Boys intentó entrar al vestuario de los jugadores visitantes para golpearlos. Los policías que intentaron intervenir debieron huir de una manera vergonzosa: estaba claro quién era la autoridad. La barra brava de All Boys está vinculada directamente con grupos que distribuyen droga en Almagro. Nadie la molesta. Veinte días antes del escándalo, el clásico entre Rosario Central y Newells Old Boys se jugó sin espectadores, a cientos de kilómetros de la ciudad de origen, para evitar muertos. Las barras bravas de ambos clubes están dominadas por el poderoso narcotráfico local. Entre uno y otro episodio, hubo tiroteos entre facciones de la hinchada de Deportivo Laferrere en La Matanza: uno de los hinchas fue filmado mientras disparaba con una ametralladora. El líder de la banda había sido detenido un par de semanas antes, por sus obscenos vínculos con la venta de droga y con la política local. Sus sucesores decidieron disputar a tiros su lugar. En este contexto, lo extraño no es que ocurriera el escándalo del Boca-River sino que no sucediera algo más grave.