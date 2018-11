Durante todo este tiempo siempre he pensando en lo "fácil" que fue controlar el tema, estar tranquilo y llevar una vida normal; hasta hoy no me deja de impresionar. Escribo fácil entre comillas porque no puedo negar que hubo días difíciles cargados de pensamientos negativos. Sobre todo esos días en los cuáles me enfrentaba a contarle a ese pibe que me volaba la cabeza que yo era VIH positivo; otra vez, no existía una formula perfecta que ayudara en este proceso, pero me armé de valor y si bien algunos huyeron con la noticia, en el camino conocí a Hora, quién desde el primer momento me apoyó y compartimos una relación juntos, como muchas otras parejas. Pese a que ya no estamos más juntos, sin duda él fue una pieza fundamental que me impulsó a estar hoy acá, queriendo dar un paso al frente.