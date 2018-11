Frente a este desafío, y mientras los ojos de toda la comunidad están depositados sobre nuestros alumnos y sus aprendizajes, sobre nuestras políticas y nuestras instituciones educativas, es pertinente recordar la máxima que supone que no existe un sistema educativo que tenga aprendizajes agregados de calidad superiores al nivel, riqueza y jerarquía de sus docentes y maestros. La Ciudad arrastra, ya desde hace varios años, carencias sistémicas en sus planteles docentes, tanto en cantidad como en calidad. En la actualidad las escuelas públicas de la Ciudad no poseen todos los docentes que requieren, y no todos los docentes poseen la formación que reclama la construcción de ciudadanos del siglo veintiuno, y ello condiciona la calidad de los aprendizajes de los niños. Lo que se hace hoy, para bien o para mal, no alcanza, es insuficiente e incompleto. Y no actuar frente a ello es poner en riesgo, no solamente la posibilidad de que esos jóvenes se integren con naturalidad a la vida adulta y productiva, sino principalmente a la propia convivencia pacífica futura de los porteños. Si la Ciudad no posee todos los docentes que demanda el sistema educativo, y ellos no poseen la formación que la época impone, entonces todos los otros esfuerzos que se hagan en el área serán insuficientes.