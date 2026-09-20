EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: liberan a empresario joyero secuestrado en Culiacán

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Caen dos hombres con droga en Quintana Roo

Elementos de seguridad detuvieron a Kevin “N” y Juan Pablo “N” luego de sorprenderlos en un presunto intercambio de bolsitas con droga sobre la carretera federal 307 en calles de Quintana Roo.

Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), visualizaron sobre la carretera federal 307 a dos hombres que presuntamente intercambiaban bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde de características similares a la marihuana.

Foto: SSC Quintana Roo

Los elementos de se aproximaron al lugar para realizarles una revisión preventiva, lo que derivó en el aseguramiento de 72 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde con características similares a la marihuana y 29 bolsitas transparentes con fragmentos sólidos cristalinos con características similares al cristal.

Además de las sustancias, los elementos incautaron dos teléfonos celulares, una mochila de color negro y una bolsa ecológica de color negro que portaban los detenidos al momento de la revisión.