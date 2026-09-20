EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: liberan a empresario joyero secuestrado en Culiacán

Caen dos hombres con droga en Quintana Roo
Elementos de seguridad detuvieron a Kevin “N” y Juan Pablo “N” luego de sorprenderlos en un presunto intercambio de bolsitas con droga sobre la carretera federal 307 en calles de Quintana Roo.
Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), visualizaron sobre la carretera federal 307 a dos hombres que presuntamente intercambiaban bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde de características similares a la marihuana.
Los elementos de se aproximaron al lugar para realizarles una revisión preventiva, lo que derivó en el aseguramiento de 72 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde con características similares a la marihuana y 29 bolsitas transparentes con fragmentos sólidos cristalinos con características similares al cristal.
Además de las sustancias, los elementos incautaron dos teléfonos celulares, una mochila de color negro y una bolsa ecológica de color negro que portaban los detenidos al momento de la revisión.
Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
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