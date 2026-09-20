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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: liberan a empresario joyero secuestrado en Culiacán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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13:33 hsHoy

Caen dos hombres con droga en Quintana Roo

Elementos de seguridad detuvieron a Kevin “N” y Juan Pablo “N” luego de sorprenderlos en un presunto intercambio de bolsitas con droga sobre la carretera federal 307 en calles de Quintana Roo.

Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), visualizaron sobre la carretera federal 307 a dos hombres que presuntamente intercambiaban bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde de características similares a la marihuana.

Detenidos en Quintana Roo con drogas
Foto: SSC Quintana Roo

Los elementos de se aproximaron al lugar para realizarles una revisión preventiva, lo que derivó en el aseguramiento de 72 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde con características similares a la marihuana y 29 bolsitas transparentes con fragmentos sólidos cristalinos con características similares al cristal.

Además de las sustancias, los elementos incautaron dos teléfonos celulares, una mochila de color negro y una bolsa ecológica de color negro que portaban los detenidos al momento de la revisión.

Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

12:41 hsHoy

El Cártel del Golfo vuelve al mapa: DEA detecta expansión hacia el Pacífico y el centro de México

La DEA señala que la organización dejó de operar como un grupo unificado y que sus facciones, principalmente Los Metros y Los Escorpiones, disputan rutas y territorio

La DEA identifica a Tamaulipas como el principal bastión del Cártel del Golfo y documenta presencia de sus redes en otras regiones de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La DEA identifica a Tamaulipas como el principal bastión del Cártel del Golfo y documenta presencia de sus redes en otras regiones de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cártel del Golfo dejó de ser una organización criminal unificada, pero la fragmentación de su estructura no significó su desaparición. Por el contrario, sus principales facciones mantienen disputas internas y, al mismo tiempo, han establecido alianzas que le han permitido conservar y ampliar sus redes fuera de su histórico bastión en Tamaulipas.

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12:41 hsHoy

Liberan al empresario joyero Luis Mario Zúñiga tras casi 48 horas de secuestro en Culiacán

Hasta el momento las autoridades no han informado detalles sobre las circunstancias del crimen

Luis Mario Zúñiga, empresario joyero. Crédito: Redes Sociales
Luis Mario Zúñiga, empresario joyero. Crédito: Redes Sociales

El empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49 años, fue liberado la madrugada del sábado 19 de septiembre, después de ser privado de la libertad y permanecer desaparecido por casi 48 horas. Zúñiga Ramos, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, había sido interceptado el jueves 17 de septiembre por un grupo de civiles armados en el estacionamiento de la Plaza Real, en Culiacán, Sinaloa, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

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