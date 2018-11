Por ahora, más allá de la insistencia del cronista, de eso no se habla. La cuestión pasa por ganar la séptima y Guillermo no suelta prenda sobre la alineación que pondrá para el gran partido. Dialoga mucho con Angelici, a quien escucha respetuosamente, pero no se deja influenciar por nadie y no comparte ni con la almohada las decisiones que finalmente tomará. En el club dicen que tiene personalidad. Si gana, destacarán ese rasgo; si pierde, inevitablemente lo tildarán de caprichoso.