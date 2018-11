No lo digo yo. Basta ver qué dice el liberalismo en los países que los liberalotes admiran. En Estados Unidos, son "liberals" los demócratas, no los republicanos, ni mucho menos alguien como Trump. En la Unión Europea, el liberalismo hace frente común con la socialdemocracia para defender la integración regional y la democracia liberal. Véase, por ejemplo, el reciente artículo "La hora del contraataque liberal" de Guy Verhofstadt (ex primer ministro belga, parlamentario europeo y líder de la Alianza Liberal-Demócrata) y el economista liberal español Luis Garicano, en el que llaman a los ciudadanos a defender la Unión Europea participando activamente en las próximas elecciones europeas, se alarman por el resurgimiento de los nacionalismos, identifican como enemigos del liberalismo a Viktor Orban y Vladimir Putin, proponen ampliar los derechos LGBTI, y llaman a regular y defender la inmigración y a "cumplir el sueño de Churchill de una ciudadanía regional colectiva". Por decir la mitad de todo esto he sido acusado de "zurdo", "comunista" y "masón" por los muchachos del cisne y la viborita de Twitter.