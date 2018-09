Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia necesitó en junio de 2018 un ingreso de 19.601,79 pesos para no ser pobre. Este número lógicamente aún no contempla la devaluación y el traslado de la suba del dólar a los precios de estos últimos días. El panorama político no es nada alentador para el Gobierno y mucho menos para las mayorías que sufren las consecuencias de la insensibilidad de Marcos Peña Braun, Quintana y Lopetegui.