Video muestra cuando una menor de 15 años cayó de un alimentador de TransMilenio en movimiento en Bogotá

Una cámara de seguridad registra el alarmante momento en que una persona cae violentamente desde un bus del sistema TransMilenio que está en movimiento. La víctima queda tendida en el asfalto mientras el vehículo continúa su ruta. - crédito Citytv

Un video de cámaras de seguridad registró el momento en que una menor de 15 años cayó de un alimentador en movimiento del sistema de transporte público TransMilenio en Bogotá, específicamente en la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con la denuncia conocida por Citytv, el hecho ocurrió cuando una puerta del bus permanecía abierta, lo que facilitó que la joven resbalara y fuera expulsada del vehículo en plena marcha. Hasta el momento, los familiares denuncian que no han recibido respuesta por parte de la empresa TransMilenio ni de los operadores involucrados.

PUBLICIDAD

Imágenes evidencian la caída

Las imágenes obtenidas por cámaras del sector muestran el instante exacto en que la menor cae al asfalto mientras el alimentador continuaba su trayecto. Según testimonios recogidos por Citytv, la adolescente intentó solicitar al conductor que detuviera el vehículo para descender, pero su petición no fue atendida.

En palabras de la víctima, “me acerqué al señor y le dije que si será que podía hacer una parada pa’ yo bajarme y pues ya él podía seguir. El señor me dijo que no, que no iba a parar. Entonces, no, yo le dije que bueno, que no pasaba nada y yo me corrí pa’ atrás. A lo que yo me corrí pa’ atrás, yo me resbalé y a lo que me resbalé, caí y el señor abrió las puertas y pues yo salí expulsada del bus”.

PUBLICIDAD

La madre de la menor describió ante el medio cómo fue informada sobre el accidente: “Una señora diciendo: ‘Haga un favor, la mamá de Paula Semara’. Le dije: ‘Sí, con ella habla, ¿qué pasó?’. Dijo: ‘Su merced, es que la niña está aquí tirada en la calle porque tuvo un accidente, que se cayó de un alimentador. Hágame el favor y viene. Aquí ya están los bomberos, pero pues necesitamos que un familiar que venga’”.

Caída de una menor en un alimentador de TransMilenio - crédito captura de video Citytv

Actuación de las autoridades y denuncias presentadas

Tras el incidente, la menor fue trasladada en ambulancia al Hospital de La Victoria. La Policía acudió al centro médico e indicó la necesidad de presentar denuncias ante la Secretaría de Tránsito y la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La madre de la víctima detalló que, según el procedimiento, “el policía que llegó, él hizo, dijo que tocaba hacer la denuncia a tránsito, a la fiscalía y para mandar el aviso al consorcio Express, que es como se llama el operador allá en el 20 de julio”.

El medio reportó que la familia interpuso las denuncias respectivas, pero hasta ahora no ha recibido respuesta jurídica por parte de TransMilenio ni del consorcio Express, operador del sistema. Por su parte, la empresa TransMilenio comunicó que realizará una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

PUBLICIDAD

Testimonios y solicitud de acciones

De acuerdo con los testimonios, la apertura de la puerta mientras el bus seguía en movimiento fue determinante en el accidente. La familia de la menor manifestó a Citytv que espera que la investigación permita adoptar medidas respecto al conductor y al operador del sistema para garantizar la seguridad de los usuarios.

El medio también destacó que, luego del accidente, la menor recibió incapacidad médica y la familia reiteró la expectativa de una pronta respuesta de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

Otras noticias relacionadas con TransMilenio

En otro hecho reciente, la inseguridad en el sistema de transporte público cobró relevancia con el caso de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de 19 años que fue asesinado durante un intento de robo en la estación Minuto de Dios. Según información de la Fiscalía General de la Nación, el crimen ocurrió el pasado 15 de abril y, tras un mes de investigación, las autoridades capturaron a Harold Figueroa Ballen, señalado como el responsable. Figueroa Ballen fue imputado por homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, aunque no aceptó los cargos.

El juez de control de garantías ordenó prisión preventiva para el acusado, recordando que había quedado en libertad por otro hecho delictivo un año antes. Las autoridades continúan las pesquisas para identificar a los demás implicados, mientras los padres de la víctima solicitan que todos los responsables sean judicializados.

PUBLICIDAD

Investigación en curso

La investigación sobre la caída de la menor en San Cristóbal sigue en desarrollo. La empresa TransMilenio anunció que recopilará la información disponible y colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. La familia mantiene su solicitud de acciones respecto al conductor y al operador del bus, y reitera la importancia de que se garantice la seguridad de los pasajeros en el sistema público de transporte de Bogotá.