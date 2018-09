El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pareció abandonar el prudente silencio de los primeros días de la semana, para mostrarse junto al Jefe de Gabinete en la edición 2018 del Council of América. Para quienes creen que las fotos son importantes, Rodríguez Larreta envió un claro mensaje sentándose junto al cuestionado Peña. Y, por si quedaba alguna duda, aclaró enfáticamente que, aun si Macri se lo pidiera, no estaría dispuesto a reemplazarlo en la jefatura de gabinete. Una declaración que no debería pasar desapercibida. Como suele ocurrir en el fútbol, muchos cambios solo ocurren si en el banco de suplentes hay buenos jugadores, y el Jefe de Gobierno porteño cuenta no sólo con su buena imagen de gestión, sino también con el antecedente de haber ejercido dicho cargo durante los dos mandatos del mismo Macri en la Ciudad.