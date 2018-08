También lo fue la propia Confederación Argentina, por lo que Urquiza lo comisiona para obtener el reconocimiento europeo a la nueva nación, ante la segregación mitrista. Lo que logra ganándose más odios e inquinas. Tanto Figarillo, su nom de plume, como Sarmiento, creían que era imposible construir un país sobre la base de indios y gauchos, por entonces vagabundos personajes de las pampas, sin vocación de trabajar ni cumplir la ley. Pero en una de sus cartas quillotanas define brillantemente sus diferencias con Sarmiento: "El día que creáis lícito destruir, suprimir al gaucho, porque no piensa como vos, escribís vuestra propia sentencia de exterminio y renováis el sistema de Rosas. La igualdad en nosotros es más antigua que el 25 de Mayo. Si tenemos derecho para suprimir al "caudillo" y sus secuaces porque no piensan como nosotros, ellos lo invocarán mañana para suprimirnos a nosotros porque no pensamos como ellos".