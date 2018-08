En esta línea hay que recordar además que con un listado sábana de arrepentidos no alcanza: no se podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el o los imputados arrepentidos. Como dice de modo expreso la ley, para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La ley subraya que la materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones.