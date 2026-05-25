Así cayó el abusador del Prado en Uruguay, que le ofrecía trabajo como modelo a adolescentes

El abusador del Prado, en Uruguay, fue condenado a siete años de cárcel por delitos contra menores (captura Telemundo/Canal 12)

Un hombre que acosaba y abusaba de adolescentes en el barrio Prado de Montevideo (Uruguay) fue condenado la semana pasada a seis años y once meses de cárcel por la Justicia uruguaya. La jueza definió que es responsable de 14 delitos de abuso sexual. La imagen de este hombre fue difundida durante un buen tiempo en las redes sociales del Ministerio del Interior, que pedía colaboración para localizarlo.

El hombre era conocido en Uruguay como el acosador del Prado y fue sumado a la lista del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que está conformado por 1.085 personas. Estar en esta lista, por ejemplo, impide trabajar con niños y adolescentes, en la salud ni en la educación.

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Para acercarse a las menores, el hombre les decía que trabajaba para una agencia de modelos y que podía llegar a darles una oportunidad laboral. Les aseguraba que les tenía que sacar algunas fotos y, con esa excusa, las llevaba a un lugar en el que pretendía abusar de ellas, como informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Por 10 años, no podrá tener contacto con menores.

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El abusador del Prado se acercaba a adolescentes y les decía que trabajaba como representante de modelos (Captura Telemundo/Canal 12)

La Fiscalía uruguaya recibió originalmente ocho denuncias. Una de estas fue clave porque se trataba de un caso más grave y porque una cámara de seguridad lo había registrado en los alrededores de la zona. Esto fue importante para su identificación, detención y posterior condena.

Una de las denuncias sobre él fue de una adolescente de 15 años, sobre un hecho que ocurrió el 27 de abril.

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Con el paso de las horas se confirmó que las agresiones sexuales de este hombre habían empezado hace tiempo porque hubo situaciones registradas el año pasado.

Además, después de que su imagen fuera difundida públicamente, el hombre volvió a acosar a una mujer. Es que el ahora condenado se fue del Prado hasta el Cordón, un barrio céntrico de Montevideo, y allí siguió actuando de la misma manera, ya con su imagen viralizada en redes sociales.

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El abusador del Prado, en Uruguay, fue condenado a siete años de cárcel por delitos contra menores (captura Telemundo/Canal 12)

El hombre vivía en la calle y en el último tiempo había estado en distintos refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Uruguay para pasar la noche.

El acosador fue identificado tras un llamado al 911 por parte de una persona que había visto la imagen en redes sociales.

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“Pudimos dar con el responsable y gracias a la gente lo tenemos acá, lo pudimos imputar. Fueron 14 los delitos que fueron confirmados”, dijo la fiscal del caso, Verónica Bujarin, en una rueda de prensa.

Los delitos por los que el hombre fue condenado fueron abuso especial y específicamente agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual específicamente agravados. Además hubo violencia privada.

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“Para que la gente entienda: acá hubo más de lo que significa un acoso. Hubo un acercamiento indebido por parte de esta persona con adolescentes que van desde los 13 a los 17 años de edad. En dos casos hubo otro tipo de acercamiento, mucho más grave y por eso es la imputación que hemos logrado”, dijo.

El hombre fue condenado tras un proceso abreviado, que implica el reconocimiento del delito a cambio de una pena menor.

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El hombre tiene 49 años y tiene nueve antecedentes penales. Fue encontrado el miércoles 20, sobre el mediodía. Al momento de la detención, el abusador estaba afuera de un almacén al que había ido a comprar una bebida. No se resistió a ser detenido.

Una de las dificultades que tuvo la investigación fue la de identificar al hombre con nombre y apellido, porque las imágenes de una cámara de seguridad no eran del todo claras. Por eso, se solicitó la colaboración de la población.

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