Pero hay que cumplir la ley. Y no solo por razones deontológicas (es lo correcto), sino también utilitaristas (es lo que produce mayor utilidad agregada), pues el cálculo lo hacen los legisladores. El derecho es como un semáforo: rojo significa "pare", no "reduzca un poco la velocidad, mire a cada lado y si le parece que no va a chocar ni pisar a nadie, cruce". Si cada uno de nosotros pudiera hacer su propio cálculo ("voy a pagar una coima porque si no voy a quebrar y mis empleados se quedarán sin trabajo"), la vida en sociedad sería imposible. No hace falta imaginar cómo sería vivir así, pues de hecho así vivimos.