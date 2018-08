Los ya famosos cuadernos del chofer han iniciado lo que parece ser el más escandaloso suceso de corrupción en nuestro país y me produjeron la sensación de un déjà vu. Me retrotrajeron a un pasado que ha estado especialmente presente en mi memoria desde que inicié la redacción de mi libro El Origen, donde relato el surgimiento y la evolución del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. La publicación de ese libro me permitió expurgar toda esa tragedia iniciada en 1987, con la asunción de la Intendencia de Río Gallegos por Néstor Kirchner, seguida por la Gobernación de Santa Cruz, desde 1991, y por la Presidencia de la Nación, desde 2003, y que aún persiste en mi provincia. En sus páginas, queda testimonio de mis temores, de mi angustia y de mis padecimientos, pero también de mi lucha, de la defensa de mis derechos, de mi familia y de mis convicciones en la búsqueda de justicia y la participación política en libertad y democracia. La matriz corrupta y autocrática se fue trasladando de la provincia a la nación sin solución de continuidad, como una mancha mafiosa sin límites.