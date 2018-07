Entiendo (no justifico, mucho menos me contento) que a pocos les importe la educación en nuestro país, y que aún a menos les conmuevan las noticias y las acciones de países que no son considerados referenciales en la materia. Panamá no está en el radar de ninguna conversación educativa, tal vez porque no figura en los rankings de PISA, y en los operativos de medición de aprendizajes que Unesco realiza regularmente en la región aparece en una posición sumamente desventajosa. Sin embargo, nos equivocamos si creemos que no podemos sacar buenos aprendizajes de cualquier acción, metodología o proceso educativo impulsado desde cualquier lugar del globo. Y este sería uno de esos casos.