Colombia

Cayó alias Cuba, señalado jefe de sicarios de ‘La Cordillera’: era el ‘terror’ de los comerciantes y transportadores del Eje Cafetero

El sujeto fue capturado bajo orden judicial en Dosquebradas, Risaralda, acusado de homicidio, microtráfico e intimidaciones

La captura de alias Cuba fue posible tras labores de inteligencia del Gaula Militar Eje Cafetero y la coordinación con organismos de investigación judicial - crédito Policía Nacional de Colombia
La captura de alias Cuba fue posible tras labores de inteligencia del Gaula Militar Eje Cafetero y la coordinación con organismos de investigación judicial - crédito Policía Nacional de Colombia
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Tropas del Ejército Nacional de Colombia lograron dar un nuevo golpe contra la criminalidad en el departamento de Risaralda, con la captura de un hombre identificado como alias Cuba, señalado jefe de sicarios de la organización delincuencial ‘La Cordillera’.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se realizó por orden judicial en el municipio de Dosquebradas, una acción coordinada con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional de Colombia.

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La detención fue posible tras labores de inteligencia y recolección de información del Gaula Militar Eje Cafetero, en coordinación con organismos de investigación judicial.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles del operativo por medio de una publicación en su cuenta de X.

El presidente destacó la labor de la Policía para la detención de alias Cuba - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente destacó la labor de la Policía para la detención de alias Cuba - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La ofensiva no se detiene (...) En Dosquebradas fue capturado alias “Cuba”, cabecilla y jefe de sicarios de “La Cordillera”, responsable de articular el microtráfico, los homicidios y las extorsiones contra comerciantes y transportadores de Pereira y Dosquebradas”, indicó el mandatario.

A su vez, el jefe de Estado reiteró su compromiso para perseguir a los grupos delincuenciales comunes, con el fin de garantizar la tranquilidad en la población colombiana.

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“Los estamos cazando por aire, tierra y por agua. No tendrán escondite ni descanso: los voy a acabar”, agregó.

Qué funciones le atribuyen a alias Cuba

Las autoridades atribuyen a alias Cuba la dirección del componente de sicarios de la estructura criminal La Cordillera, uno de los grupos que azotan al departamento de Risaralda.

Informes de inteligencia militar mencionan que alias Cuba habría articulado actividades relacionadas con el microtráfico en la región central de Colombia.

La propuesta de Fenalco Atlántico surgió en medio de la extorsión y la violencia que llevaron al cierre de pequeños negocios en Barranquilla, Soledad y Malambo - crédito Colprensa
Imagen de referencia - La investigación relaciona a alias Cuba con la coordinación de microtráfico y con intimidaciones extorsivas contra comerciantes y transportadores de Pereira y Dosquebradas - crédito Colprensa

Según los reportes de la institución castrense, ese componente presuntamente fue utilizado para intimidar a comerciantes y transportadores de Pereira y Dosquebradas con fines extorsivos.

La captura de alias Cuba forma parte de las acciones de las autoridades contra ese grupo delincuencial organizado en Dosquebradas. En ese sentido, el Ejército Nacional de Colombia sostuvo que el objetivo es afectar capacidades asociadas al sicariato, el microtráfico y la intimidación a la población.

Otros operativos contra La Cordillera

La captura de alias Cuba se suma a otro operativo reciente contra La Cordillera en el mismo municipio. De acuerdo con el Ejército Nacional de Colombia, siete presuntos integrantes de la organización fueron detenidos en una acción policial en el departamento.

Durante ese procedimiento, las autoridades incautaron aproximadamente 400 dosis de bazuco y $2.000.000 en efectivo. Según la investigación oficial, ese dinero estaría relacionado con la comercialización de esa sustancia.

El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, con 600 uniformados, permanecerá tres meses más en Pereira tras contribuir a reducir homicidios - crédito X
Imagen de referencia - La detención de alias Cuba se suma a otro operativo contra La Cordillera en Dosquebradas, donde fueron capturados siete presuntos integrantes del grupo - crédito X

De igual manera, la Presidencia de la República reportó en septiembre de 2026 la captura de 15 presuntos integrantes del brazo sicarial de La Cordillera en operaciones en el área metropolitana de Pereira, además de la incautación de más de 20 armas de fuego.

Según informes policiales citados por El Tiempo, La Cordillera surgió entre 2002 y 2004 alrededor del tráfico local de estupefacientes y el hurto. Posteriormente, amplió sus actividades hacia narcotráfico, lavado de activos, extorsión y préstamos ilegales conocidos como gota a gota.

El medio citado también recogió alertas de la Defensoría del Pueblo sobre homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos, extorsiones y tráfico de estupefacientes en Dosquebradas. En la Alerta Temprana Estructural 001-23, la entidad describió presencia urbana y rural de la red, control económico ilegal y riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Panorámica de la ciudad de Pereira-Colombia
La Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre la presencia de La Cordillera en Risaralda, con actividades de extorsión, tráfico de estupefacientes y control ilegal en zonas urbanas y rurales - crédito Colprensa

Ese diario añadió que la entidad señaló presuntos vínculos de la estructura con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

El Ejército Nacional de Colombia indicaron que, tras este resultado, la fuerza pública mantendrá operaciones de inteligencia e investigación con otras autoridades en el Eje Cafetero. La línea oficial apunta a sostener la presión sobre las estructuras delincuenciales que actúan en esa zona.

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