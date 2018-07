Pero hay más: muchos expertos piensan que ese comportamiento inusual y grosero en un presidente tiene un origen electoral. Ese es el caso de Ana Navarro, analista y estratega republicana, lo que no le impide oponerse a Trump, y de Eduardo Gamarra, politólogo, profesor de Florida International University: Trump les está hablando a sus simpatizantes norteamericanos. Está en campaña. En un reciente sondeo floridano el 38% de los encuestados opinó que los inmigrantes hispanos no habían sido positivos para el Estado, solo un 28% dijo lo opuesto. El resto, hasta llegar al 100%, no podía emitir una opinión.