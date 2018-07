En las condiciones señaladas debe hacerse hincapié en que el hombre no puede servirse de un semejante para satisfacer sus necesidades sin su consentimiento, porque incluso, con su aquiescencia, no todo estaría permitido. Al respecto, no debe soslayarse que siquiera el ser humano benefactor, con un propósito puramente altruista, cuenta autodeterminación absoluta sobre su vida y su cuerpo.