"Será la peor solución pero nos encargaremos de decirle a los argentinos quiénes y por qué fueron los responsables de no haber podido acordar", agrega. Y remata: "No sabemos si podremos reconquistar a los millones de votantes que están muy enojados con nosotros. Pero las encuestas también nos dicen que no quieren volver a Cristina, ni a las recetas mágicas y mentirosas que nos llevaron hasta acá".