México no ha tenido los vaivenes pendulares que los otros grandes países de la región han sufrido, para el caso: Brasil o Argentina. No obstante, ello debería ser un alerta para quienes impulsan copiar ese camino que López Obrador quiere reemplazar. México nunca se propuso terminar con la corrupción, la violencia, la pobreza y la marginalidad que impidieron un desarrollo sustentable en una economía que ha crecido a ritmo constante durante estos últimos 20 años. Los dos grandes partidos mexicanos, el PRI y el PAN, en forma consensuada y coordinada, mantuvieron el proyecto económico, no quisieron modificar una estructura injusta con grandes diferencias sociales y económicas que permanecieron inamovibles.