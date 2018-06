En España se suele decir que el Diablo vive en los detalles o en los flecos. Justamente, al "diabolo" de la película lo que más le interesa son los detalles y ahonda en ellos aún a disgusto de sus ansiosos y preocupados interlocutores. Los estafadores suelen culpar a los incautos. El hombre del bar se molesta cuando lo califican de monstruo y retruca que no lo es, que tan sólo se limita a alimentar a los monstruos que le consultan. Cuando alguno de ellos le reprocha haber obrado cruelmente por él, le responde "no lo hiciste por mi, lo hiciste por ti", como casi todo lo que hacemos en la vida, agregaría yo. La señora que quiere cerrar el trato que permita que su esposo recupere lucidez, entre contradicción y convicción, asegura con sobradas razones que "todos vivimos con algo malo adentro, son afortunados aquellos que no tienen que enfrentarlo".