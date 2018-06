Las recientes expresiones del papa Francisco sobre el aborto selectivo de la Alemania nazi ciertamente no favorecen al debate que se ha ido instalando en la sociedad argentina; porque ya es un tema que involucra, más allá del Congreso, a buena parte de los ciudadanos de nuestro país, a favor o en contra de la propuesta de ley. Es impropio comparar los planes sistemáticos del nazismo con la búsqueda de un marco regulatorio para decisiones individuales en una democracia. Las palabras de Bergoglio tampoco aparecen demasiado en sintonía con la sensibilidad y la prudencia con que se manifestaron inicialmente muchos obispos argentinos. Al tiempo que afirmaron: "La vida humana es un don", (y que "esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no"), consideraron la importancia de "establecer como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía". Y agregaron: "A veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido", y para otros: "La concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer".