Hace algún tiempo, sin medias tintas, un almirante ex jefe de la Armada dijo, ante un nutrido y variopinto auditorio: "Las fuerzas Armadas no son una inversión, son un gasto". Y vaya si tiene razón, son un tremendo gasto, la cosa es asumir que son un gasto necesario. Me animaría a decirle que imprescindible para un país tan extenso en superficie terrestre, aérea y marítima como lo es el nuestro.