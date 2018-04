Si hablamos de la fortaleza y la convicción sanmartiniana, no podemos dejar de mencionar lo que implicó el Cruce de los Andes, que, para graficar la dificultad a la que se enfrentaron San Martín y su Ejército, basta con recordar lo que el Libertador le escribió a su amigo Tomás Guido: "Lo que no me deja dormir no es la resistencia que pueda presentarme el enemigo, sino cruzar esos inmensos montes".