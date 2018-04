¿Y qué es lo que hace que Carrió, a la que no le gustan los aumentos de tarifas, no pone las manos en el fuego por Luis Caputo y a veces habla del Gobierno como la más acérrima opositora, no pegue un portazo y se vaya de una vez? Astuta y experimentada como es, ella sabe que de hacerlo podría terminar como Carlos Chacho Alvarez, o todavía peor.