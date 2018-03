Sin ninguna duda fue un éxito esta convocatoria; basta ver los videos tomados desde el aire para comprender la magnitud de la asistencia al acto, una presencia de familias que responden al sentir de gran parte de la ciudadanía argentina que salió a las calles para decirle al Congreso de la Nación: "No legalicen el derramamiento de sangre inocente, contengamos a las mujeres cuyos embarazos no son deseados, construyamos una Argentina con una planificación familiar responsable, eduquemos a las nuevas generaciones para que valoren ambas vidas, y propiciemos una mejora en la ley de adopción que permita que miles de argentinos que no pueden tener hijos, adopten.