De lo que no puede existir la menor duda es que un sistema parlamentario habría salido de un primer ministro incómodo sin tantos aspavientos. O acaso los peruanos deben recurrir a un mecanismo electoral como el griego, que dota a los jefes de gobierno de un número importante de congresistas, de manera que el presidente no quede desprotegido ante el Parlamento. Lo que no es conveniente es colocarlos en el foso de los leones, porque se ha comprobado que se los comen.