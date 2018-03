Por ello, el abogado de la familia Larrabure esgrimió que a lo sucedido en el caso en particular y a la década del 70 en general deberían aplicarse las Convenciones de Ginebra, que son las que consagran al derecho internacional humanitario, es decir, el derecho vigente obligatoriamente, que ningún Estado puede dejar de cumplir, haya ratificado o no las convenciones, ante conflictos armados internacionales o no internacionales. Son estas convenciones las que brindan mayor protección a la población civil y a los no combatientes; están compelidos a respetarlas tanto el Estado como los ejércitos irregulares, los grupos terroristas, los insurgentes, etcétera.