A los ciudadanos de a pie hay que decirles que la libertad durante el proceso no es, de ningún modo, un sinónimo de impunidad. Todo ciudadano (también los opositores) tienen el derecho de defenderse de una imputación en libertad y esa libertad, cuando ese ciudadano demuestra que tiene arraigo en el país y no piensa irse, cuando en el ejercicio de esa defensa se compromete con no obstaculizar a la investigación, es imposible de lesionarla.