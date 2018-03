En el camino, es la posibilidad de pensar la que queda verdaderamente devaluada. Porque, en tanto que moda, así como rechazar al feminismo radical tiene enormes costos, adherir a él no conlleva siquiera el costo intelectual de dedicarse a la formación como en otros tiempos pasaba. Hace unos días, recibí tres mensajes de tres chicas distintas ilustrativos al respecto. Una de ellas reconocía no haber leído ni una sola pensadora feminista en su vida, luego me insultaba y concluía: "No necesito leerme un p*** libro para luchar contra mis derechos" (sic). La otra chica, por su lado, me contaba que una profesora la había visto leyendo un libro crítico del feminismo radical que escribimos con Nicolás Márquez (El libro negro de la Nueva Izquierda), y que se lo había quitado para luego tratar de humillarla en público. A otra directamente la desaprobaron, le desearon la muerte, la insultaron y la mandaron a hablar con la directora por expresarse crítica respecto del feminismo.