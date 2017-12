No todos los hipoacúsicos son capaces de superar la adversidad y la discriminación que apareja, muchos optan por recluirse y alejarse del mundo con resentimiento. La sordera ajena nos lleva a tener una actitud poco contemplativa con quien la padece, porque no vemos signos invalidantes y la primera impresión es que no sufren por esa limitación o que la superan con unos audífonos que disimulan detrás de su oreja. No es tan simple; los audífonos, por más avanzados, no siempre pueden suplir las necesidades de los individuos y además amplifican ruidos y sonidos perturbadores de la calle y el medio ambiente. Usarlos no es una tarea cómoda y muchas veces es poco gratificante. De allí que es fundamental hacer cumplir la ley de los aros magnéticos que deben ser instalados en salas de espectáculos (ley 11266). Un aro magnético es un sistema de sonido que transforma la señal de audio que todos podemos oír en un campo magnético captado por los audífonos o los implantes cocleares dotados de posición "T". Estos audífonos tienen una bobina que transforma ese campo magnético nuevamente en sonido dentro de la oreja del usuario, aislado de reverberaciones y ruido ambiente. El resultado es que el usuario recibe un sonido limpio, nítido, perfectamente inteligible y con un volumen adecuado.