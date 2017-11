Me dan ternura mis colegas, ahora, subiéndose al bondi de pegarle a Grondona y a la AFA, me dan pena. Hay gente que tiene mucha más dignidad. Nos dejaban de lado, no nos daban bola. Recuerdo cómo en una transmisión de verano, cuando estábamos en plena guerra contra la AFA asquerosa de Grondona, compañeros de la radio le chupaban el culo, siempre acomodados. Y del otro lado uno podrá decir "Fantino, vos tenías guita". ¡Minga que tenía guita y estaba acomodado! Si Vila me pegaba una patada en el culo, me iba haciendo sapito hasta Arkanzas. No tenía lugar en TyC Sports, ni en ESPN ni en Fox Sports. Si me iba, no laburaba más en ningún lado. Me iba a hacer la campaña de Boca en "Radio Vela Apagada" con dos publicidades de una casa que sopleteaba amortiguadores y una carnicería de un tipo de Morón. Pero me la banqué acá. En esa época yo también tenía que laburar, pero no transé con estas ratas.