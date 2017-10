Dejando de lado el hecho de que la violencia destruye, cuando se vota, se está eligiendo entre unos políticos que son más o menos egocéntricos, decisión ciega porque no suelen decir la verdad, y, en cambio, recitan melosos discursos con el fin de atraer desprevenidos votantes. El mismísimo Carlos Menem, ex presidente argentino y, a pesar de todo, uno de los mejores mandatarios latinoamericanos modernos, contó este chiste: "Perros negros comenzaron a atravesar la frontera porque el gobierno promulgaría una ley que exigiría matar a esos animales. De pronto, cruza un gato blanco y la policía le recuerda que no es ni perro ni negro, a lo que el gato le contesta que el gobernante es Carlos Menem" y, como buen político, hará lo contrario a lo que dice.