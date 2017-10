Por otro lado, está demostrado que los países con mayor libertad económica son los más prósperos. Según el informe del Cato, los primeros cuatro lugares del ranking son: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y Suiza. El PIB per cápita de estas naciones supera con creces el de Colombia y cualquier país latinoamericano. Verbigracia, Hong Kong, PIB per cápita de 43.681 dólares; Singapur, PIB per cápita de 52.961 dólares; Nueva Zelanda, PIB per cápita de 39.426 dólares; Suiza, PIB per cápita de 78.812 dólares; Colombia, PIB per cápita de 5805 dólares.