Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino

La policía de Berlín recomendó a la candidata no hacer declaraciones sobre individuos específicos. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

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Elif Eralp, la candidata que lidera la carrera para convertirse en la próxima alcaldesa de Berlín, quedó en el centro de una controversia después de que se filtraran comentarios internos en los que admitía temer por su seguridad y la de su familia al referirse a un activista propalestino vinculado a una organización terrorista. El episodio se originó en un documento de Word que la política, cuyo partido Die Linke (La Izquierda) se impuso en las elecciones locales de Berlín el mes pasado, envió por error a la redacción de la revista alemana Der Spiegel.

En Alemania es práctica habitual que los entrevistados revisen y aprueben las citas directas antes de la publicación. Durante ese proceso de autorización, Eralp dejó visibles anotaciones dirigidas a su propio equipo que no estaban destinadas a publicarse.

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Las notas filtradas en la entrevista

La entrevista fue realizada el lunes en la oficina de Eralp en la Cámara de Representantes de Berlín. Allí, la política de 45 años fue consultada sobre las acusaciones de antisemitismo que pesan sobre miembros de su partido socialista, luego de que personas con antecedentes cuestionables acudieran a celebrar la victoria electoral.

Uno de esos episodios ocurrió en el distrito berlinés de Neukölln, donde la celebración electoral de Die Linke contó con la presencia de Ibrahim Ibrahim, un activista propalestino vinculado al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización clasificada como terrorista por la Unión Europea. Ibrahim había descrito en el pasado a Yahya Sinwar, exlíder de Hamás en Gaza y considerado el artífice del ataque terrorista contra Israel del 7 de octubre de 2023, como un “mártir” y un “héroe”, aunque posteriormente rechazó las acusaciones de antisemitismo y de respaldo al terrorismo.

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La revista Der Spiegel justificó la publicación de las notas internas por la relevancia política del documento. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Al ser consultada por Der Spiegel sobre si se refería al incidente con Ibrahim, Eralp respondió inicialmente con un “sí”. Sin embargo, al devolver la transcripción para su aprobación, tachó la pregunta y agregó un comentario sobre su seguridad y la de su familia.

La controversia estalló cuando esas anotaciones personales, que Eralp dirigía a su equipo durante la revisión de una entrevista con Der Spiegel, quedaron registradas por error en el documento final. En ellas, la candidata escribió: “No puedo poner en peligro a mi familia y a mí misma por Der Spiegel”, y llegó a preguntarle a su jefa de prensa y a otros colegas del partido: “¿Qué hacemos ahora? ¿Cancelamos toda la entrevista?”.

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En otro de los comentarios filtrados, Eralp admitió: “Nunca debí haber aceptado esta entrevista”. El medio también señaló que, en notas incluidas en la versión aprobada de la transcripción, la política indicó que la policía de Berlín le había recomendado previamente no referirse a individuos específicos.

La justificación de Der Spiegel para publicar las notas

La celebración electoral de Die Linke en Neukölln contó con la presencia de Ibrahim Ibrahim, activista vinculado al Frente Popular para la Liberación de Palestina. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

El medio alemán explicó por qué decidió hacer públicos esos comentarios internos pese a tratarse, en principio, de material no destinado a publicación. Der Spiegel reconoció que existían razones para no divulgarlos, en primer lugar las preocupaciones de seguridad de Eralp, pero sostuvo que la relevancia política del hallazgo era mayor.

“Había razones para no publicarlo, en primer lugar las preocupaciones de seguridad de Eralp”, escribió la revista. “Pero la importancia política de sus notas las superó. Der Spiegel cree que el público debe saberlo.”

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El medio planteó además un interrogante directo sobre la candidatura: “¿Puede una mujer que tiene demasiado miedo para nombrar a un simpatizante terrorista en una entrevista ser responsable de la seguridad de todos los berlineses?”.

Reacciones de la SPD, los Verdes y la comunidad judía

Elif Eralp envió por error a la revista Der Spiegel anotaciones internas donde expresó temor por su seguridad personal y familiar. (REUTERS/Axel Schmidt)

El episodio generó reacciones inmediatas de partidos rivales, en particular de los Socialdemócratas (SPD) y los Verdes, con quienes Die Linke debe iniciar conversaciones de coalición en Berlín el mes próximo. Karl Lauterbach, dirigente del SPD que ganó notoriedad como ministro de Salud de Alemania durante la pandemia de covid-19, se pronunció en contra de una eventual alianza.

“Le aconsejaría a mi partido que se distancie de una alianza con el Die Linke”, declaró Lauterbach. En la misma línea, el portavoz de asuntos internos del SPD, Sebastian Fiedler, agregó: “Para cualquier socialdemócrata, cualquier conversación adicional sobre una coalición con este partido debería quedar descartada”.

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Desde los Verdes, Katharina Dröge, líder de la bancada parlamentaria del partido, cuestionó en el diario Süddeutsche Zeitung la relación de Eralp con sectores internos de su propio partido: “¿Seguirá dejándose influenciar por quienes en sus propias filas están cerca de grupos criminales y toleran amenazas e intimidación hacia su propia candidata? ¿O logrará dar una respuesta clara y firme?”.

El presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, Josef Schuster, advirtió sobre las consecuencias de una eventual coalición de gobierno. “El SPD y los Verdes tienen el deber de no entregar la responsabilidad de gobierno sobre Berlín y sobre la seguridad de la comunidad judía al Die Linke”, afirmó Schuster, quien sostuvo que el caso demuestra que “el Die Linke es incapaz de distanciarse de simpatizantes terroristas y antisemitas”.

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La respuesta de Eralp y el respaldo de Ramelow

Eralp salió a responder horas más tarde y calificó el episodio como un “debate verdaderamente tóxico”, al tiempo que prometió no dejarse intimidar. La candidata aseguró que mantendrá una postura firme “contra el crimen organizado, contra organizaciones que glorifican la violencia, contra la violencia, contra el terror”.

La política evitó referirse puntualmente a los detalles de la nota de Der Spiegel, pero insistió en que “garantizará la seguridad de todos los berlineses” si asume como alcaldesa.

Eralp recibió además el respaldo del vicepresidente del Parlamento alemán y veterano dirigente de Die Linke, Bodo Ramelow, quien calificó la cobertura del semanario como “más que cuestionable”. Según Ramelow, el reportaje “apuntó a una persona que se siente vulnerable y la hizo aún más vulnerable”, y denunció que se utilizaron comunicaciones internas para construir el “cliché anacrónico” de una “mujer débil”.

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