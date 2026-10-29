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El petróleo cae tras los contactos entre Estados Unidos e Irán que reavivan la expectativa de negociaciones

El Brent cerró en 114,88 dólares y el WTI en 102,00, después de que inversores interpretaran una posible distensión entre Washington y Teherán como menor riesgo de ofensiva militar en las próximas semanas

Los precios del petróleo Brent y WTI registraron bajas en los mercados internacionales tras el anuncio de contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Nick Oxford)
Los precios del petróleo Brent y WTI registraron bajas en los mercados internacionales tras el anuncio de contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Nick Oxford)
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Los precios del petróleo cerraron este jueves con una leve baja luego de que trascendieran contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán que reavivaron las expectativas de una reanudación de las negociaciones entre ambos países. El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en diciembre, retrocedió 0,38% hasta los 114,88 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras que su par estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), cayó 0,76% hasta los 102,00 dólares.

El retroceso se produjo después de que el miércoles los precios del crudo hubieran subido ante el temor a nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Pese a la baja de la jornada, los valores del petróleo se mantienen en niveles elevados a escala global.

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La presión bajista sobre el crudo se originó en un artículo del Wall Street Journal según el cual el vicepresidente estadounidense JD Vance habría enviado una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, con el objetivo de reanudar los diálogos entre ambos gobiernos. Analistas de Briefing.com explicaron que Vance “evalúa si Teherán y Washington pueden encontrar puntos de convergencia suficientes para persuadir a Trump de no dar la orden de un ataque breve e intenso contra Irán en las próximas semanas”.

El propio Wall Street Journal precisó que no se trata de “un acuerdo de paz”, sino de “un posible marco de negociaciones”, y señaló que la misiva fue remitida a pedido del presidente estadounidense, Donald Trump. La segunda versión de los reportes identifica al funcionario iraní como Mohsen Rezaei y describe el mismo episodio como un nuevo intento diplomático de Washington para reactivar las negociaciones.

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El mercado interpretó la noticia como una señal de distensión en medio de semanas marcadas por la amenaza de una escalada militar en Oriente Medio. La analista de XTB, Kathleen Brooks, sostuvo que la información “pone en duda la posibilidad de ataques después de las elecciones legislativas de medio término” en Estados Unidos.

El valor del crudo acumuló subidas en las jornadas previas ante el temor a una ofensiva armada de Washington contra Teherán. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El valor del crudo acumuló subidas en las jornadas previas ante el temor a una ofensiva armada de Washington contra Teherán. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El optimismo generado por la posible reanudación de contactos entre Washington y Teherán se tradujo de inmediato en los mercados de futuros: el Brent cedió 0,44 dólares respecto del cierre previo, cuando había finalizado en 115,32 dólares, en una jornada en la que los inversores priorizaron la expectativa diplomática por sobre el riesgo geopolítico inmediato en el estrecho de Ormuz.

Mientras los mercados reaccionaban a las señales diplomáticas, fuerzas iraníes afirmaron el jueves que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más utilizados para el comercio mundial de carburantes. Washington, sin embargo, sostiene que la vía está desminada en su mayor parte.

El vicepresidente JD Vance envió una misiva al secretario de seguridad iraní Mohsen Rezai con el propósito de reanudar el diálogo bilateral. (EFE/Luis Tejido)
El vicepresidente JD Vance envió una misiva al secretario de seguridad iraní Mohsen Rezai con el propósito de reanudar el diálogo bilateral. (EFE/Luis Tejido)

La agencia británica de transporte marítimo UKMTO señaló, por su parte, que un petrolero fue impactado por un “proyectil de origen desconocido” en ese mismo corredor, aunque no fue posible determinar si se trató de alguno de los cuatro buques mencionados por las autoridades iraníes.

Perspectivas de mercado ante las elecciones de medio término

Las tensiones geopolíticas en la región persisten de cara a los comicios legislativos del 3 de noviembre en Estados Unidos, un factor que los analistas consideran decisivo para la evolución de los precios en las próximas semanas. El director ejecutivo de Tradeview Markets y YimmiT, Tim Furey, dijo a la agencia EFE que el petróleo podría mantenerse dentro de un “rango de consideración” hasta conocerse el resultado electoral.

Furey advirtió que los dos escenarios posibles tendrían efectos opuestos sobre el mercado: “Una nueva escalada podría impulsar los precios del crudo hacia los máximos de marzo. Por el contrario, una reanudación creíble de las negociaciones para restablecer la normalidad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz intensificaría la presión vendedora y podría abrir la puerta a una ruptura por debajo del rango actual”.

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