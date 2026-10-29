Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo

Personal militar ruso realiza una operación de desminado en la localidad de Oleshky, en la región de Jersón, controlada por Rusia. 29 de octubre de 2026. (EP)

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La tregua entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky, ocupada por fuerzas rusas en la región de Jersón, llegó a su tercer día de vigencia este jueves, mientras se ultimaba el ingreso de asistencia humanitaria a la localidad tras la finalización del proceso de desminado en la zona.

El cese de hostilidades fue pactado por seis días, con vigencia prevista hasta el próximo domingo, y rige desde el martes. Contó con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump y el respaldo del papa León XIV. No obstante, ambos bandos continúan enfrentados en una guerra que ya se extiende por más de cuatro años y medio, luego de que intentos anteriores de alcanzar acuerdos similares fracasaran o se desmoronaran rápidamente.

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El defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, confirmó que la entrega de asistencia comenzará el viernes. “El alto el fuego ya lleva 54 horas en vigor”, declaró, y agregó que las partes “están cumpliendo plenamente los acuerdos” sin que se hayan reportado violaciones. Los preparativos para la misión humanitaria “han llegado a su fase final”, y el corredor se dirigirá al hospital central de Oleshky, donde se brindará atención a los civiles.

Su par rusa, Yana Lantratova, coincidió en que ambos bandos respetan los compromisos asumidos y señaló que ingenieros de su país trabajan en el despeje de minas en las rutas de acceso a la localidad. “Esto permite que el personal militar continúe despejando las carreteras de minas y prepare un paso seguro para el convoy humanitario”, explicó. La funcionaria precisó también que la operación llevaba cinco meses de preparación.

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La administración militar de Jersón denunció que cerca de 2.000 civiles permanecen atrapados sin alimentos ni servicios esenciales en Oleshky. (EP)

Oleshky se transformó en un símbolo de la devastación causada por el conflicto. No llegan suministros de alimentos a la localidad desde el 26 de mayo, según datos de monitoreo humanitario en Ucrania. El jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, advirtió que las fuerzas rusas “mantienen como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños”, obligadas a subsistir sin comida, electricidad ni agua.

Representantes de Moscú y Kiev se reunieron el jueves en la ciudad bielorrusa de Gomel para trasladarse juntos hacia la región de Jersón. Lubinets confirmó, además, que supervisará de manera presencial el despliegue del convoy, en una operación coordinada con Lantratova. Los habitantes locales podrán evacuar hacia Rusia o hacia territorio ucraniano, aunque no se precisó cómo funcionará ese mecanismo.

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Una voluntaria de la zona, Ksenia Arkhipova, relató que cerca de 1.000 residentes le manifestaron su intención de abandonar la ciudad. La mujer remarcó la importancia de que la delegación ucraniana esté presente, ante el temor de algunos vecinos a ser señalados por sus vínculos con el ejército de Ucrania.

En la ciudad de Jersón, controlada por fuerzas de Kiev y también golpeada por la guerra, creció la circulación de personas durante la tregua. Nataliia Myronenko, de 42 años, dueña de un quiosco de café, contó que desde temprano registró un flujo constante de clientes. “Ahora, durante la calma, tenemos gente a la hora del almuerzo y por la noche, lo que no teníamos bajo los ataques”, relató.

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La comerciante agregó: “Es un respiro de libertad, cuando no miras al cielo. Sigues mirando a tus pies por las minas, pero no tienes miedo de morir”. Consideró, además, que se trata de “un privilegio y una alegría”, aunque reconoció que la calma “terminará pronto”.

Imagen de un dron muestra un edificio destruido en Oleshky, en la región de Jersón, controlada por Rusia. (Reuters)

Mientras el cese de fuego se sostenía en esa franja del país, la guerra continuó en otros puntos del territorio ucraniano. Un dron ruso propulsado por reactor impactó contra dos trenes de pasajeros detenidos en una estación de Dnipro, en el centro de Ucrania, y provocó la muerte de al menos 14 personas, además de 14 heridos, entre ellos un hombre de 40 años al que debieron amputarle ambas piernas. En la ciudad norteña de Chernihiv, un misil de crucero mató a dos niñas de 15 años, y en Kremenchuk, también en el centro del país, un dron impactó contra un edificio de apartamentos y causó la muerte de tres civiles. En conjunto, los ataques dejaron 56 heridos, entre ellos 10 niños.

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El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, informó que sus sistemas antiaéreos derribaron 1.214 drones ucranianos durante la noche, en uno de los mayores ataques con drones lanzados por Kiev contra su territorio. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, precisó que casi la mitad de esos aparatos tenía como objetivo la capital.

El contexto diplomático de la tregua está marcado por el interés de ambos países en mejorar su relación con Estados Unidos, de cara a posibles conversaciones tripartitas previstas para el próximo mes. El apoyo militar estadounidense resulta vital para Ucrania, mientras que el presidente Donald Trump levantó sanciones contra Rusia y criticó públicamente al mandatario ucraniano Volodímir Zelensky, lo que indica que se está desvinculando de Kiev.

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En paralelo, buques cisterna con diésel ruso navegan actualmente hacia territorio estadounidense. El canciller Serguéi Lavrov tiene previsto asistir a una reunión ministerial del G20 en Atlanta, Georgia, que comienza el viernes, según confirmó la portavoz de la cancillería, María Zajárova. Los líderes europeos, en tanto, buscan aislar diplomáticamente al presidente Vladímir Putin por la invasión y por lo que consideran una campaña de sabotaje en el continente.

A principios de mes, Ucrania denunció límites repentinos en Starshield, la versión militar del servicio satelital Starlink, que constituye la columna vertebral de sus operaciones con drones y comunicaciones. A ese cuadro se sumó una mención de Putin al empresario Elon Musk, dueño de SpaceX, luego de que el mandatario ruso revelara que su país mantiene contacto con él para coordinar actividades orbitales, en momentos en que Rusia desarrolla su propio sistema equivalente.

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“Elon Musk es un genio. De verdad, un genio de verdad”, afirmó Putin el miércoles por la noche. “Nosotros y nuestros socios estadounidenses valoramos esta relación y, pese a todos los problemas políticos, seguimos trabajando estrechamente juntos”, agregó el mandatario ruso.

(Con información de AP y EP)